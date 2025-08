Bambino abbandonato in aeroporto: il peso dell'iper-responsabilizzazione infantile

I bambini iper-responsabilizzati crescono spesso più “maturi” dei loro coetanei, ma questa maturità ha un prezzo. Secondo alcuni studi pubblicati su PubliMed, i minori sottoposti a carichi emotivi o decisionali precoci sviluppano un rischio maggiore di ansia cronica e depressione in età adulta. Inoltre, uno studio dell’Università della Georgia sottolinea come questi bambini possano sviluppare un’eccessiva dipendenza dal giudizio altrui, legando il proprio valore alla capacità di essere “utili” agli altri. Non solo. Essere trattati come adulti troppo presto può compromettere la capacità di fidarsi degli altri. Come spiega la psicoterapeuta americana Darlene Lancer in un’intervista alla BBC, “i bambini iper-responsabilizzati spesso non imparano a fidarsi degli adulti, perché non li hanno mai visti davvero presenti”.