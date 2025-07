Separazione sotto i riflettori: come proteggere i figli quando tutto finisce tra clamore e accuse

Gli esperti concordano sul fatto che il conflitto genitoriale deve essere contenuto e gestito fuori dalla presenza dei figli. Come sottolinea lo psicologo clinico statunitense Joshua Coleman, autore di "Rules of Estrangement", non è la separazione in sé a determinare gli esiti negativi nei figli, ma piuttosto il modo in cui i genitori comunicano, gestiscono i dissidi e rispettano il benessere emotivo dei minori. Secondo l'esperto, dunque, un ambiente di conflitto ostile e la mancanza di riconoscimento dei sentimenti altrui possono portare i figli a tagliare i rapporti con i genitori come forma di autodifesa psicologica.