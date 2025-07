Raoul Bova pronto ad andarsene di casa, è finita davvero con Rocio Munoz Morales?

Pare che per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales accettare la fine della relazione non sia stato facile. Si sono amati tantissimo e più volte si è parlato di matrimonio in vista. "Alle nozze ci credo, ma me lo deve chiedere Raoul, io sono una donna tradizionale e aspetto una richiesta da parte di lui, niente di particolare... Mi basta che chieda la mia mano anche davanti a un bicchiere di vino" aveva detto lei. La proposta però non è arrivata e piano piano i rapporti tra i due si sono raffreddati. Si vocifera di avvocati scesi in campo, di ripetuti tradimento, ma sono rumor senza nessuna conferma. I due attori hanno provato a smentire la crisi ma senza troppo successo.