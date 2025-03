Raoul Bova e Rocio Munoz Morales separati in casa? Ecco le indiscrezioni

Diva e Donna parla di ripetuti tira e molla tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nel corso degli anni. Stavolta però il sentimento potrebbe essere davvero esaurito e i due vivrebbero da separati in casa. Tra le cause dell'allontanamento potrebbe esserci il mancato arrivo della proposta di matrimonio da parte dell'attore, che la sua compagna tanto aspettava. "Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo", aveva detto lei nel podcast di Diletta Leotta. Intanto dalla coppia non arrivano né conferme né smentite.