Ferrara, madre entra nell'asilo dei figli e aggredisce due educatrici

"Provvederemo a incaricare un legale per procedere a una querela nei confronti della donna per lesioni alle nostre educatrici. Siamo fortemente amareggiati, una cosa inaudita, viviamo in una società frustrata, ma questo non giustifica gesti violenti. Noi siamo qui per fare il nostro lavoro, cercando di avere anche un confronto continuo con le famiglie e attenzione verso i bambini. Siamo senza parole, episodi del genere non dovrebbero mai accadere, soprattutto in un ambito in cui sono gestiti dei bambini", ha concluso il dirigente.