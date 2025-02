Lecce, "papà vieni a spaccare la faccia al prof": insegnante aggredito a scuola

Secondo quanto riferito dal docente nella denuncia ai carabinieri, il giovane studente, alla fine dell'anno scorso, ha chiamato il padre mentre era in aula, invitandolo ad andare a scuola per "spaccare la faccia al professore" che, dopo averlo rimproverato e sanzionato con le note, lo aveva anche avvertito del rischio che il suo comportamento avrebbe potuto determinare la convocazione di un altro consiglio straordinario e l'adozione dell'ennesima sospensione. Prima di lui, nello stesso giorno, un altro docente aveva provveduto a redarguirlo con altre due note. Lo studente, inoltre, era reduce da due settimane di stop forzato dalle lezioni per altri episodi simili. In passato, infatti, avrebbe anche bullizzato un altro studente che segue le lezioni con un insegnante di sostegno.