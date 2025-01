Bari, genitori le tolgono internet: 13enne li denuncia per maltrattamenti

Una richiesta di aiuto fatta al 114, il numero che ascolta e aiuta i minori. La voce impaurita che racconta del papà che, dopo l'ennesima lite, le toglie la connessione dati al cellulare per punirla. Una punizione che però sarebbe arrivata dopo qualche strattone e schiaffo sferrati, per brutti voti a scuola o marachelle, dai genitori. Nei confronti dei quali pende ora una richiesta di rinvio a giudizio per concorso in maltrattamenti aggravati in danno di minore. È quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Trani che ha indagato per definire quanto vissuto da una ragazzina di 13 anni che abita nel nord Barese.