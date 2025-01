Bolzano, morto a 3 anni: indagato uno dei genitori per omicidio

L'iscrizione si è resa necessaria anche per disporre l'autopsia. L'accertamento autoptico si è svolto il 30 dicembre presso l'ospedale di Bolzano. "Allo stato attuale l'esito dell'autopsia non è ancora prevenuto, essendosi la patologa incaricata riservata di presentare le proprie valutazioni entro 60 giorni dall'incarico. Da una prima e superficiale valutazione non sono emersi elementi a conferma dell'ipotesi investigativa, ma non si possono escludere, allo stato, azioni di natura dolosa. Vige, in ogni caso, il principio di innocenza", comunica la Procura bolzanina.