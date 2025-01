Brindisi, riduce la moglie in schiavitù per 20 anni: condannato un 80enne

Il tribunale di Brindisi ha condannato a una pena di cinque anni di reclusione un uomo di 80 anni di Fasano per maltrattamenti in famiglia, in particolare nei confronti della moglie. Secondo l'accusa, le vessazioni e le umiliazioni quotidiane sarebbero andate avanti dal 2000 per circa 20 anni da parte dell'uomo, tali da indurre la donna a rivolgersi prima a un centro antiviolenza della zona, e poi a denunciare alle forze dell'ordine i presunti maltrattamenti. Secondo quanto riferito dalla donna, l'imputato l'avrebbe privata di soldi, indotta a rubare in alcune attività commerciali come "prova d'amore", a cibarsi con gli avanzi del marito, ad abortire per nove volte: insomma, la faceva vivere da schiava. Tutte queste ricostruzioni sono state respinte dall'imputato. Il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione dell'uomo. La difesa dell'80enne ha già annunciato che presenterà appello.