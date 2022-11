Roma, riducono in schiavitù la figlia 14enne: arrestati i genitori

Leggi Anche Catania, genitori costringono la figlia minorenne ad avere rapporti sessuali con un amico di famiglia per cibo e soldi

Il matrimonio combinato - La ragazza ha trovato il coraggio di denunciare i genitori dopo una vita di vessazioni. Il padre e la madre, di nazionalità bosniaca di 41 e 36 anni pensavano di poter disporre anche del futuro della ragazza: avevano già provveduto a "venderla" a uno sconosciuto. La ragazzina era stata promessa in matrimonio a uno sconosciuto in cambio di denaro nonostante il suo chiaro rifiuto.

Le misure cautelari emesse dal gip - La giovane, subito dopo la richiesta di aiuto alle autorità, è stata immediatamente collocata in una struttura protetta dove si trova tuttora. Mentre per i genitori è scattato l'arresto. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti in carcere, per la donna i domiciliari.