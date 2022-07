Immigrate costrette a "schiavitù delle pulizie": 5 arresti a Palermo

La polizia di Palermo ha arrestato e posto ai domiciliari 5 persone accusati di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento lavorativo, di truffa e di estorsione.

I 5, secondo le indagini, sfruttavano alcune immigrate nigeriane ospitate in diversi centri d'accoglienza, costringendole a lavorare come addette alle pulizie "con turni massacranti, superando regolarmente le 10-12 ore consecutive , per una paga, quando retribuita, pari a 400 euro al mese".