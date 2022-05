Mondiali Qatar, Amnesty International contro Fifa: lavoratori migranti sfruttati

La richiesta

- Amnesty International ha chiesto a Gianni Infantino, presidente della Fifa, "di lavorare insieme alle autorità di Doha per la definizione di un programma di risarcimenti e per garantire che quelle forme di sfruttamento non si ripetano nello stesso Qatar e in occasione dei successivi mondiali di calcio".

La lettera firmata dalla segretaria generale di Amnesty

- La somma di 440 milioni di dollari, sottolinea l'organizzazione, dovrebbe essere usata per risarcire i lavoratori migranti equivale a quella versata dalla Fifa per i Mondiali. "Dati i precedenti del Qatar per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani, la Fifa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che affidando a questo stato i mondiali di calcio, i lavoratori avrebbero corso dei rischi. Ciò nonostante, quando venne esaminata la candidatura del Qatar, non ci fu alcun riferimento a ciò e non vennero poste condizioni circa la protezione dei lavoratori. Da allora, la Fifa ha fatto ben poco per prevenire o mitigare tali rischi", ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. "Chiudendo un occhio di fronte a violazioni dei diritti umani del tutto prevedibili e non contrastandole, la Fifa ha indubbiamente contribuito al massiccio sfruttamento dei lavoratori migranti impiegati nei progetti relativi ai mondiali di calcio, non solo agli stadi e agli alberghi ufficiali", ha aggiunto.