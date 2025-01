Torino, vent'anni di botte dal marito carabiniere: al via il processo

Un carabiniere 57enne del nucleo radiomobile è finito a processo a Torino con l'accusa di maltrattamenti alla moglie 55enne. L'uomo, dopo la denuncia presentata dalla moglie, è stato allontanato da casa, e la donna ora ha deposto in aula. Ai giudici ha raccontato di aver subito per vent'anni botte e maltrattamenti. In un caso "lui aveva invitato un collega per vedere Juventus-Napoli. Sono arrivata in soggiorno e ho fatto una battuta sul fatto che potesse vincere il Napoli. Lui si è alzato e mi ha tirato un pugno al petto".