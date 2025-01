Torino, "niente pigiama la domenica, vin brulé e zabaione vietati": le "regole" di un marito condannato per stalking

Tra le regole imposte dall'uomo "il divieto di bere il vin brulé o di mangiare lo zabaione d'inverno, 'perché era un atteggiamento da vecchi'; di mettere il liquore nel gelato; di sedersi sul divano la sera a riposare mentre il marito lavava i piatti, unica attività domestica di cui si occupava perché non voleva acquistare una lavastoviglie". E ancora "il divieto di rimanere in pigiama, a casa, la domenica mattina. Anche il modo in cui tagliava il pane o sbucciava il salame non era 'consono', perché foriero di sprechi; continui erano poi i riferimenti al fatto che era 'grassa', motivo per cui non poteva fare degli spuntini tra pranzo e cena". Inoltre, "continue erano le correzioni, da parte dell'uomo, sul modo in cui parlava e sulla conoscenza della grammatica italiana".