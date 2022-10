Subisce vioelnza dal marito ma ritira la denuncia: il tribunale condanna l'uomo

Una vicenda di abusi e violenze, denunce e pentimenti arriva da un piccolo borgo del Bolognese, Castello d'Argile.

Una govane madre, dopo l'ennessima violenza, chiede aiuto ai carabinieri: arrivano a casa e trovano la moglie col volto tumefatto. Durante lo sfogo la stessa vittima aveva dichiarato che il marito la massacrava di botte, in presenza del primo figlio, da almeno due anni, costringendola ad avere rapporti sessuale anche quando si rifiutava. Siamo a marzo del 2021. Poi - racconta la Repubblica - la donna cambia idea, ritira la denuncia, ma il Tribunale non perdona: l'uomo è stato comunque condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Pena che gli è stata inflitta mercoledì mattina durante il processo in abbreviato.