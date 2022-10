Sorianello (Vibo Valentia), spara con kalashnikov contro casa moglie: arrestato

A Sorianello (Vibo Valentia) un uomo ha litigato con la moglie e quando la donna, insieme alle figlie, se ne è andata di casa per andare a stare temporaneamente da alcuni parenti, il marito ha imbracciato un kalashnikov e ha sparato contro l'edificio.

Poi ha fatto altrettanto contro casa propria per tentare di sviare le indagini. L'uomo è stato arrestato per minacce aggravate dall'uso delle armi, porto e detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, simulazione di reato, ricettazione e esplosioni pericolose in luogo pubblico.