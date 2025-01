Viterbo, presunti maltrattamenti e abusi sessuali in una casa riposo: tre arresti

Avrebbero maltrattato e abusato di anziani ospiti in una casa di riposo in provincia di Viterbo. Per questo tre operatori sociosanitari sono stati arrestati dai carabinieri e altrettanti sospesi dall'esercizio. L'indagine, iniziata nella primavera del 2024, è nata dalle confidenze di alcuni ex operatori della struttura che, rivolgendosi alla stazione dei carabinieri di Capodimonte, hanno riferito di una serie di abusi su anziani commessi da loro colleghi