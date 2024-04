Venezia, la figlia muore in auto mentre la va a trovare in ospizio: la madre non regge al dolore

"E' un dramma che si aggiunge alla tragedia e che aumenta ulteriormente il dolore – ha commentato a Il Gazzettino Marco Bellato, presidente della Municipalità di Favaro Veneto, circoscrizione del Comune di Venezia – per il quale mancano le parole, se non di vicinanza alla famiglia".

I funerali di Domenica Loddo saranno celebrati martedì 30 aprile nella chiesa San Benedetto di Campalto, la stessa che sabato aveva dato l'ultimo saluto alla figlia, che ha lasciato marito e due figlie. Chi conosceva la 57enne racconta che era molto legata alla madre.

I precedenti

Di morti correlate al dolore tra famigliari e amici è piena la cronaca. Accadde a Monza nello stretto legame tra Paolino e Max, ma anche nel Veronese, quando una 26enne fu colpita da infarto a pochi giorni dalla scomparsa dei genitori. O ancora in coppie legate per decenni, vip, come nel caso del pioniere della tv Febo Conti e consorte, e non, come Elsa ed Ermete di Genova, uniti per 67 anni di matrimonio.