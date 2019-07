Torino, 71enne chiama l'ambulanza per il marito stroncato da infarto: ma pochi minuti dopo muore anche lei

Come riportato da Repubblica, il figlio Luigi, arrivato immediatamente sul posto dopo essere stato avvisato dalla madre intorno alle 23, ha tentato inutilmente di praticare un massaggio cardiaco sul padre. "Ho capito subito che era grave e sono corso qui - racconta -. Quando sono arrivato ho cominciato a fare il massaggio cardiaco a papà poi sono arrivati i sanitari".



Il personale medico, una volta sul posto, ha cercato di rianimare Alfredo ma non c'è stato nulla da fare. Ma durante questi tentativi, anche la moglie Gina si è sentita male. "E' morta per il dolore - assicura il figlio -. Lei e mio padre erano legatissimi. Dove trovavi uno, c'era anche l'altra. Ieri sera era preoccupatissima. Io le stavo parlando quando si è sentita male, le stavo dicendo che sarebbe andato tutto bene ma lei era molto intelligente e sapeva che non era così".



Ogni tentativo di salvare la coppia di pensionati si è rivelata inutile. I due cuori si sono fermati insieme, nella notte di domenica, come se avessero deciso che da soli non sarebbero stati in grado di sopravviversi.