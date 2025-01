A Napoli metal detector in una scuola di Ponticelli per evitare che gli studenti introducano armi

A Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, a scuola arrivano i metal detector per scongiurare la possibilità che gli studenti introducano armi. La richiesta era stata avanzada dalla preside dell'Istituto tecnico-tecnologico Marie Curie, e oggi, all'ingresso, gli alunni sono stati sottoposti al controllo di zaini e giubbini. La dirigente scolastica si era rivolta alla prefettura spiegando che "l'uso delle armi tra i ragazzi è diffuso a tutti i livelli, anche in famiglie per così dire 'insospettabili'".