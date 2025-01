Cesena, denunciato hacker di 15 anni: cambiava voti sulle pagelle online e deviava le navi nel Mediterraneo

A 15 anni con il pc dalla sua cameretta di Cesena entrava nel sito del ministero dell'Istruzione trasformando i 5 in 6 nelle pagelle. Non solo, pare che il giovanissimo si divertisse anche a modificare le rotte delle petroliere in transito nel Mediterraneo. L'hacker è stato identificato e denunciato dopo un'inchiesta condotta dalla polizia postale e coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna competente per i reati informatici. Il fascicolo era stato aperto mesi fa a Forlì. L'allarme era scattato da una denuncia che riferiva di ingressi nei software legati alla navigazione, accessi nel corso dei quali una persona che operava da Cesena si dilettava in una sorta di gioco elettronico con potenziali ripercussioni reali.