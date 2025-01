Maxi attacco hacker da parte di filorussi contro siti istituzionali italiani

All'indomani della visita a Roma di Zelensky, un nuovo attacco di hacker filorussi è stato lanciato ai danni dei siti di ministeri e istituzioni italiane. A rivendicarlo attraverso il proprio canale Telegram è il gruppo "Noname057(16)". L'attacco, che sta causando qualche rallentamento temporaneo degli accessi e dei servizi online, ha riguardato tra gli altri i siti dei ministeri di Esteri e Infrastrutture, della Consob, dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. Colpite anche aziende del trasporto pubblico municipale come l'Atac di Roma, l'Amat di Palermo, l'Amt di Genova. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta monitorando l'attacco, che al momento non ha causato particolari disagi.