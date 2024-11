Napoli, genitori irrompono a scuola e aggrediscono un'insegnante di sostegno

L'aggressione è avvenuta in orario scolastico, intorno alle 10:30 di giovedì, nella scuola media "Salvati". L'istituto, retto dalla preside Donatella Ambrosio, è stato premiato dal ministro all'Istruzione, Giuseppe Valditara, per essere stata la prima scuola in Italia ad attivare i fondi per i "Pon estivi", con corsi di windsurf per i bambini che restavano in città e altri campi estivi a loro dedicati.