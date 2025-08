Washington, atterraggio di emergenza per volo United Airlines per avaria a un motore

Un volo della United Airlines, in partenza dall'aeroporto internazionale di Washington Dulles ha effettuato un atterraggio di emergenza, dopo il decollo a causa di un sospetto guasto al motore. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi, ma è emerso solo ora secondo quanto riporta la Cnn. Il volo United 108, diretto a Monaco di Baviera, in Germania, trasportava 230 persone, tra cui 11 membri dell'equipaggio. La United ha riferito che "l'aereo è atterrato in sicurezza e tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente al gate".