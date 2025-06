Aerei in ritardo o cancellati, l'Ue cambia le regole dei rimborsi: risarcimenti fino a 500 euro

La nuova normativa, accolta con favore dalla maggioranza degli Stati membri, prevede risarcimenti più equi e meglio commisurati al disagio subito. Il criterio centrale è la distanza del volo unita alla durata del ritardo. Per i voli intra-Ue o inferiori a 3.500 km, il risarcimento scatta dopo 4 ore di ritardo e ammonta a 300 euro. Per i voli oltre i 3.500 km, la soglia di indennizzo si alza a 500 euro in caso di ritardi oltre le 6 ore. Un’importante novità riguarda l'automatismo delle richieste: per le cancellazioni, sarà fornito in automatico un modulo per il rimborso, senza necessità di lunghi reclami. Se entro 3 ore dalla cancellazione non viene proposta un’alternativa valida, il passeggero potrà organizzare il proprio viaggio e ottenere comunque il rimborso. Questo approccio semplificato punta a evitare contenziosi e disagi ulteriori per i viaggiatori.