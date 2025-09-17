Kate Middleton vs Melania Trump: la prima sfida di look è tutta sul cappello

Melania Trump ha puntato su un cappello a tesa larga in un acceso viola ametista: un colore che richiama regalità, forza e modernità. La linea ampia e decisa impone la sua figura e cattura lo sguardo, trasformandola nella protagonista della scena. È un cappello che parla di indipendenza e di autorità, perfetto per sottolineare l’immagine di una power woman che non teme di distinguersi, nemmeno di fronte alla rigidità dei codici britannici. Una scelta che ribadisce il suo stile personale, più vicino all’impatto visivo e all’affermazione individuale che al rispetto del protocollo.