non un semplice accessorio

Kate Middleton vs Melania Trump: la prima sfida di look è tutta sul cappello

La first lady sceglie un modello viola da power woman, la principessa un fascinator bordeaux che celebra la tradizione britannica

17 Set 2025 - 15:34
Nella moda inglese il cappello non è mai un dettaglio: è un codice, una dichiarazione, una strategia di immagine. Indossarlo significa scegliere come farsi vedere, come raccontarsi, come occupare lo spazio pubblico. Per questo, quando Melania Trump e Kate Middleton sono apparse insieme a Londra durante la visita ufficiale, la vera sfida di stile non si è giocata sui vestiti, ma su quell’accessorio che da sempre accompagna l’eleganza britannica.

Melania Trump e il cappello da power woman

 Melania Trump ha puntato su un cappello a tesa larga in un acceso viola ametista: un colore che richiama regalità, forza e modernità. La linea ampia e decisa impone la sua figura e cattura lo sguardo, trasformandola nella protagonista della scena. È un cappello che parla di indipendenza e di autorità, perfetto per sottolineare l’immagine di una power woman che non teme di distinguersi, nemmeno di fronte alla rigidità dei codici britannici. Una scelta che ribadisce il suo stile personale, più vicino all’impatto visivo e all’affermazione individuale che al rispetto del protocollo.

Kate Middleton e la tradizione della royal etiquette

 Di segno opposto la scelta di Kate Middleton, che ha indossato un fascinator bordeaux abbinato al cappotto dello stesso colore. Piccolo, elegante e contenuto, questo accessorio è l’espressione della tradizione: non sovrasta, ma accompagna. La principessa del Galles comunica misura, equilibrio e rispetto del ruolo istituzionale, confermando quella coerenza stilistica che da anni la rende un punto fermo nella moda reale.

Due cappelli, due linguaggi

 Il cappello viola di Melania afferma protagonismo e individualità, quello bordeaux di Kate esprime appartenenza e continuità. Insieme, i due look raccontano due visioni opposte della femminilità pubblica e mostrano come un semplice accessorio possa trasformarsi in un potente strumento di diplomazia e comunicazione.

Melania Trump, l'arrivo a Londra con il trench Burberry

