Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 6
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Il presidente accompagnato dalla first lady Melania

Trump a Londra per la seconda visita di Stato in Gran Bretagna

Gli eventi principali della visita cominceranno mercoledì, quando il presidente e la first lady saranno formalmente accolti dal Re Carlo III e dalla Regina Camilla al Castello di Windsor

16 Set 2025 - 23:09
6 foto
donald trump
gb

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri