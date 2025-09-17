Trump arriva a Windsor, accolto da William e Kate

Il presidente americano Donald Trump arriva al Castello di Windsor, dando il via così alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. L'elicottero Marine One del capo della Casa Bianca è atterrato nel giardino privato recintato della tenuta di Windsor. Il principe William e sua moglie Kate erano presenti per accogliere il presidente e la first lady Melania Trump, accompagnandoli dal re e dalla regina Camilla per il saluto ufficiale.