Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 19 minuti fa

il tempo reale

Re Carlo riceve Trump con un picchetto d'onore record

Il presidente Usa a Londra con Melania per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna

17 Set 2025 - 13:50
© IPA

© IPA

Re Carlo ha ricevuto il presidente americano Donald Trump al castello di Windsor con un picchetto d'onore mai così numeroso (e sfarzoso) nella storia moderna della Gran Bretagna per un leader straniero. Dopo i saluti di rito, è stata organizzata una parata dei Trump a bordo di una carrozza reale all'interno del parco. Giovedì il presidente ha in programma un incontro bilaterale con il premier britannico Keir Starmer. 

Trump a Londra per la seconda visita di Stato in Gran Bretagna

1 di 6
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Leggi anche

Trump a Londra con Melania per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna | Incontrerà Re Carlo III e il premier Starmer

Charlie Kirk, Fbi: Tyler Robinson scrisse che aveva l'occasione per ucciderlo | Bufera sul Washington Post: licenziata giornalista per commento contro Kirk

Ti potrebbe interessare

usa
donald trump
charlie kirk

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema