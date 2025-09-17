© IPA
In tutto, gli ospiti sotto le imponenti volte della St George's Hall del Castello di Windsor sono 160, serviti da poco più di 100 persone
Un'accoglienza in pompa magna, degna d'un re senza corona. E' ciò che Carlo III e l'establishment britannico hanno messo in scena in ossequio a Donald Trump, culminato col banchetto di Stato offerto dal sovrano inglese per l'ospite americano. In tutto, gli ospiti sono 160 e saranno serviti da poco più di 100 persone. La disposizione dei personaggi principali vede, da sinistra a destra, il segretario di Stato Usa Marco Rubio, re Carlo, il presidente Trump e la principessa Kate. Dal lato opposto, sempre da sinistra a destra, il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, la regina Camilla, Melania Trump e il principe William. Il tavolo del banchetto è lungo 47,3 metri e conta 139 candele con 1.452 posate. Il tavolo stesso, hanno spiegato i funzionari di Palazzo, richiede una settimana per essere allestito, un compito che è stato completato domenica. Le posate sono state poi apparecchiate lunedì. La famiglia reale ha stilato la disposizione dei posti a sedere in base agli ospiti forniti dal governo del Regno Unito e dalla Casa Bianca
