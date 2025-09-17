Un'accoglienza in pompa magna, degna d'un re senza corona. E' ciò che Carlo III e l'establishment britannico hanno messo in scena in ossequio a Donald Trump, culminato col banchetto di Stato offerto dal sovrano inglese per l'ospite americano. In tutto, gli ospiti sono 160 e saranno serviti da poco più di 100 persone. La disposizione dei personaggi principali vede, da sinistra a destra, il segretario di Stato Usa Marco Rubio, re Carlo, il presidente Trump e la principessa Kate. Dal lato opposto, sempre da sinistra a destra, il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent, la regina Camilla, Melania Trump e il principe William. Il tavolo del banchetto è lungo 47,3 metri e conta 139 candele con 1.452 posate. Il tavolo stesso, hanno spiegato i funzionari di Palazzo, richiede una settimana per essere allestito, un compito che è stato completato domenica. Le posate sono state poi apparecchiate lunedì. La famiglia reale ha stilato la disposizione dei posti a sedere in base agli ospiti forniti dal governo del Regno Unito e dalla Casa Bianca