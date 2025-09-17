Usa, la Fed taglia i tassi di 0,25 punti portandoli al 4-4,25% | Powell: "Fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza"

Dopo l'annuncio della decisione del taglio di 0,25 punti base, è intervenuto in conferenza stampa il governatore Jerome Powell: "Oggi abbiamo dato il benvenuto a un nuovo membro del comitato, come facciamo sempre, e il comitato rimane unito nel perseguire i nostri due obiettivi principali. Siamo fortemente impegnati a mantenere la nostra indipendenza e, oltre a questo, non ho davvero altro da aggiungere".