La Casa Bianca: i nuovi dati sul lavoro dimostrano il disastro di Biden

La Casa Bianca interviene dopo la revisione al ribasso dei dati sull'occupazione resa nota dal Bureau of Labor Statistics (Bls), tornando a chiedere al presidente della Fed Jerome Poweel un intervento sui tassi di interesse. "Oggi, il Bls ha pubblicato la più grande revisione al ribasso mai registrata, dimostrando che il Presidente Trump aveva ragione: l'economia di Biden è stata un disastro e il Bls è in panne. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno di una nuova leadership che ripristini la fiducia nei dati del Bls a nome dei mercati finanziari, delle imprese, dei responsabili politici e delle famiglie che si affidano a questi dati per prendere decisioni importanti. Proprio come il Bls ha deluso il popolo americano, così ha fatto Jerome 'Too Late' Powell, che ha ufficialmente esaurito le scuse e deve tagliare i tassi ora", afferma in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.