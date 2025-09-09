La Casa Bianca: i nuovi dati sul lavoro dimostrano il disastro di Biden

L'ultima gaffe di Trump: "La Crimea è grande quanto il Texas ed è in mezzo all'oceano..." | Le mappe a confronto
Trump attacca ancora Powell: "Non ha più scuse, abbassi i tassi"
La revisione al ribasso dei dati sull'occupazione nel periodo che va dall'aprile 2024 al marzo del 2025 dimostra che l'economia "era un disastro" durante l'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. E proprio a causa di questi dati, secondo l'amministrazione Trump "Jerome 'Too Late' Powell ha ufficialmente esaurito le scuse e deve tagliare i tassi ora".
Donald Trump e la first lady Melania partiranno martedì 16 settembre per la visita di Stato in Gran Bretagna. Il presidente e la first lady faranno ritorno negli Stati Uniti giovedì 18 settembre. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.
La Casa Bianca interviene dopo la revisione al ribasso dei dati sull'occupazione resa nota dal Bureau of Labor Statistics (Bls), tornando a chiedere al presidente della Fed Jerome Poweel un intervento sui tassi di interesse. "Oggi, il Bls ha pubblicato la più grande revisione al ribasso mai registrata, dimostrando che il Presidente Trump aveva ragione: l'economia di Biden è stata un disastro e il Bls è in panne. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno di una nuova leadership che ripristini la fiducia nei dati del Bls a nome dei mercati finanziari, delle imprese, dei responsabili politici e delle famiglie che si affidano a questi dati per prendere decisioni importanti. Proprio come il Bls ha deluso il popolo americano, così ha fatto Jerome 'Too Late' Powell, che ha ufficialmente esaurito le scuse e deve tagliare i tassi ora", afferma in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.
