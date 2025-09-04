Xi Jinping vestito come Mao alla parata: ecco perché e che messaggio di sfida lancia a Trump

Il discorso di Xi ha toccato temi cruciali. Ha parlato di un'umanità posta "a un bivio tra pace e guerra", rifiutando l'idea di un ordine "a somma zero" basato sul predominio americano. Il suo abito, il dispiegamento militare e la presenza di Putin e Kim hanno reso il messaggio ancora più esplicito: la Cina è pronta a sfidare apertamente Washington. Non a caso, negli Stati Uniti le immagini hanno scatenato immediate reazioni politiche. Donald Trump, attraverso i social, ha ironizzato parlando di "un'alleanza contro l'America", segno che il gesto simbolico di Xi ha colpito nel segno. Più che un ritorno al passato, la giacca di Mao indossata dal presidente cinese appare come il simbolo di una nuova fase: un Paese che vuole essere percepito come potenza globale indipendente e capace di influenzare l'ordine mondiale del XXI secolo.