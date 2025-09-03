Pechino, D’Alema sfila accanto ai leader di Cina e Russia: scoppia la polemica

Massimo D'Alema ha preso parte alla parata militare tenutasi a Pechino per celebrare l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. L'ex presidente del Consiglio italiano è apparso in prima fila accanto ai leader cinesi e russi, Xi Jinping e Vladimir Putin, insieme ad altri esponenti di regimi autoritari come Kim Jong-un, Aleksandr Lukashenko e Masoud Pezeshkian. Un gesto che ha suscitato un acceso dibattito in Italia. Intervistato da una televisione cinese, D'Alema ha dichiarato: "Viviamo un momento difficile nelle relazioni internazionali. Io spero che da Pechino venga un messaggio per la pace, per la cooperazione, per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli". Parole che, però, non hanno placato le polemiche. Il suo coinvolgimento in una cerimonia a forte valore simbolico e politico, al fianco di leader notoriamente ostili all'Occidente, ha riacceso i riflettori sul suo ruolo pubblico e sui rapporti con il mondo asiatico.