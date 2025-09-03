Kim Jong Un in Cina con la figlia Ju Ae: debutto internazionale per la possibile erede | Età, divieti e significato del nome: ecco chi è

La Corea del Nord non ha mai confermato ufficialmente l'identità della figlia di Kim Jong Un, ma il suo nome, Ju Ae, è emerso nel 2013 per la prima volta attraverso l'ex campione di basket Dennis Rodman. L'atleta statunitense, dopo una visita a Pyongyang, dichiarò di aver tenuto in braccio "la bambina Ju Ae", figlia del leader. Secondo fonti sudcoreane, Ju Ae sarebbe nata tra il 2012 e il 2013, il che la collocherebbe oggi attorno ai 12 o 13 anni. La sua prima apparizione ufficiale è avvenuta nel novembre 2022, durante un test di un missile balistico intercontinentale, dove è stata fotografata mentre teneva affettuosamente la mano del padre. Da allora, la sua presenza pubblica è aumentata in frequenza e visibilità.