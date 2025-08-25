Logo Tgcom24
Usa, Trump minaccia di revocare la licenza alle tv che considera ostili

Il presidente Usa si scaglia contro Abc ed Nbc, che definisce "faziose" e "una minaccia per la nostra democrazia"

25 Ago 2025 - 14:38
© Afp

© Afp

Donald Trump apre un nuovo fronte contro le tv che reputa ostili e invoca la revoca delle licenze per alcune di esse. "Nonostante un'altissima popolarità e, secondo molti, uno degli otto mesi migliori nella storia presidenziale - scrive su Truth - le fake news di Abc e Nbc, due delle peggiori e più faziose reti televisive della storia, raccontano il 97% di storie negative su di me", ha detto il presidente Usa. "Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del partito democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla Fcc. Io sarei totalmente a favore perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia", ha concluso il tycoon. 

