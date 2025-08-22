Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 51 minuti fa

il tempo reale

Dazi, in Ue già con il 15% un milione di tonnellate di acciaio a rischio

L'Eurofer, l'industria siderurgica europea, è preoccupata per gli effetti sul settore, su cui finora pesano tariffe al 50% 

22 Ago 2025 - 13:01
© Ansa

© Ansa

Con i dazi Usa previsti al 15% nell'Ue sarebbe a rischio una "parte significativa" di un milione di tonnellate di acciaio. E' la stima dell'industria siderurgica europea Eurofer, che ha fatto la previsione senza ancora considerare le tariffe Usa al 50% che pesano sul settore. La situazione per l’acciaio europea rimane dunque preoccupante e particolarmente incerta anche dopo l'accordo raggiunto tra Washington e Bruxelles. Nel 2024, con un dazio al 2,5%, l’Ue aveva esportato circa 760mila veicoli negli Usa, cioè circa un milione di tonnellate di acciaio, di cui si teme ora che possa scomparire una "parte significativa". 

Leggi anche

Dazi Usa-Ue, siglata la dichiarazione congiunta: tariffe doganali al 15% su auto, farmaci e semiconduttori | Nuova stretta Trump: sotto esame i visti di 55 milioni di stranieri negli Stati Uniti

Usa-Ue, c'è l'intesa sui dazi al 15%: ecco cosa prevede e quali prodotti riguarda

Usa, aumenta il prezzo di PlayStation 5: la versione Pro arriva a 750 dollari

Ti potrebbe interessare

dazi
usa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema