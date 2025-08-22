Dazi, in Ue già con il 15% un milione di tonnellate di acciaio a rischio

Con i dazi Usa previsti al 15% nell'Ue sarebbe a rischio una "parte significativa" di un milione di tonnellate di acciaio. E' la stima dell'industria siderurgica europea Eurofer, che ha fatto la previsione senza ancora considerare le tariffe Usa al 50% che pesano sul settore. La situazione per l’acciaio europea rimane dunque preoccupante e particolarmente incerta anche dopo l'accordo raggiunto tra Washington e Bruxelles. Nel 2024, con un dazio al 2,5%, l’Ue aveva esportato circa 760mila veicoli negli Usa, cioè circa un milione di tonnellate di acciaio, di cui si teme ora che possa scomparire una "parte significativa".