Usa, aumenta il prezzo di PlayStation 5: la versione Pro arriva a 750 dollari

Non è la prima volta che Sony aumenta i prezzi delle sue console, ma finora gli Stati Uniti erano rimasti fuori dai rincari. Nel 2022, per esempio, l'azienda giapponese ha ritoccato verso l'alto il prezzo in Europa, Australia, Giappone e Canada, mentre nel 2025 è stato il turno di un'altra tornata di rincari in varie nazioni, Italia inclusa.