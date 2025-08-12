Usa: Sony sposta la produzione di PlayStation 5 fuori dalla Cina per evitare i dazi

Addio Cina: le console PlayStation 5 destinate al mercato statunitense si faranno altrove. Sony punta sempre più a un futuro multipiattaforma
Cambia di rotta nella produzione delle console PlayStation 5 destinate agli Stati Uniti: in occasione della presentazione dei risultati finanziari del trimestre fiscale chiuso lo scorso 30 giugno, Sony ha svelato che le unità vendute nel mercato statunitense non sono più prodotte in Cina ma in altre nazioni, con l'obiettivo di aggirare i nuovi dazi americani e ridurre le pressioni legate agli scambi internazionali.
L'annuncio è arrivato dalla direttrice finanziaria di Sony, Lin Tao, che conferma come il processo di delocalizzazione riguardi anche le periferiche PlayStation, per le quali il trasferimento della produzione sarà completato entro la fine di settembre.
"Stiamo diversificando la nostra catena di approvvigionamento", afferma Tao, ricordando che tutte le console PlayStation 5 destinate agli Stati Uniti vengono già realizzate interamente fuori dalla Cina. Nessuna informazione precisa sui prezzi futuri dell'ammiraglia PlayStation dopo gli aumenti degli ultimi mesi: eventuali variazioni saranno valutate in base a molteplici fattori, tra cui volumi di vendita, obiettivi di profitto e reazioni del mercato.
Queste mosse si inseriscono in un'evoluzione strategica più ampia per il colosso nipponico: come spiegato dal vicepresidente senior Sadahiko Hayakawa, Sony sta progressivamente passando da un modello basato su console e accessori a uno focalizzato sul coinvolgimento degli utenti e sui servizi digitali, che passa non solo dai videogiochi "live service", ma anche dalla pubblicazione di titoli esclusivi della scuderia PlayStation Studios su PC e altre piattaforme.
La scelta è ribadita da un nuovo ruolo dirigenziale aperto per guidare il lancio dei titoli PlayStation Studios anche su Steam, Epic Games Store, console Xbox e Nintendo e persino dispositivi mobile: si pensi alla recente conferma dell'arrivo di Helldivers 2 su Xbox che, stando alle ultime indicazioni, è stato fortemente voluto dalla stessa Sony.
Una strategia su due fronti per consolidare il marchio PlayStation sia nella distribuzione fisica (con la piattaforma che ha recentemente superato quota 80 milioni di console distribuite in tutto il mondo), sia nel mercato digitale globale.
