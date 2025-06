Da Nioh 3 al nuovo picchiaduro Marvel: tutte le novità dell'evento State of Play

Tra un nuovo video di Baby Steps (disponibile dall'8 settembre), la presentazione delle meccaniche di gioco di Thieft VR: Legacy of Shadow (previsto entro fine anno) e la conferma di nuovi contenuti in arrivo per Astro Bot, Sony ha presentato una raffica di video dedicati a Tides of Tomorrow (24 febbraio 2026), Sea of Remnants (in uscita prossimamente) e Sword of the Sea (previsto il 19 agosto, anche sul catalogo di PlayStation Plus) prima di passare al pezzo forte della serata.