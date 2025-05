State of Play: Sony prepara il prossimo evento PlayStation

Con la casa di Tokyo focalizzata sui preparativi per il lancio di Death Stranding 2 a giugno, l'arrivo di Marathon a settembre e l'uscita di Ghost of Yotei a ottobre, sembrerebbe che Sony abbia scelto di puntare su un evento State of Play di portata ridotta anziché sul più corposo PlayStation Showcase, che potrebbe comunque arrivare sul finire dell'anno per presentare i videogiochi PlayStation in uscita dal 2026 in poi.