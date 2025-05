Death Stranding 2: completato lo sviluppo, il nuovo videogame di Hideo Kojima è pronto al debutto

"Sony ha in programma diversi altri giochi, quindi non possiamo sovrapporci a essi. È la stessa cosa che succede con i film. La decisione sulla data di lancio di Death Stranding 2 è stata presa da tempo", spiega Hideo Kojima parlando della situazione con il suo editore. Pur non facendo nomi specifici, è chiaro che il riferimento principale sia Ghost of Yotei, il seguito di Ghost of Tsushima previsto per il 2 ottobre, ma anche altri titoli che, in un modo o nell'altro, sono legati al marchio PlayStation o al centro di iniziative di marketing, come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (previsto per il 28 agosto) e Borderlands 4 (in arrivo il 12 settembre e protagonista di un evento State of Play solo pochi giorni fa).