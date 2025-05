Grand Theft Auto VI rinviato al 2026: uscirà tra un anno

Pessime notizie per gli amanti dei videogiochi che attendevano l'arrivo di Grand Theft Auto VI: Rockstar Games ha confermato le indiscrezioni su un rinvio per il nuovo capitolo della serie GTA, originariamente previsto per l'autunno di quest'anno, annunciando che il videogioco d'azione a mondo aperto sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2026 in tutto il mondo. Nessun dettaglio sulle piattaforme di lancio.