Grand Theft Auto VI ci porta a Vice City, nuovo sguardo al videogame di Rockstar

"Jason e Lucia sanno da sempre che la vita non ha dato loro le carte migliori", si legge sul sito ufficiale. "Quando, però, un lavoro semplice va per il verso sbagliato, si ritrovano nella parte più oscura del luogo più soleggiato d'America, invischiati in una cospirazione criminale che si estende in tutto lo Stato della Leonida. Se vogliono sopravvivere saranno costretti a contare più che mai l'uno sull'altra".