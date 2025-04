Bungie rilancia Marathon: lo sparatutto arriva a settembre

Dopo la trilogia apparsa negli anni Novanta su Mac (con il secondo capitolo, Marathon 2: Durandal, arrivato anche su PC e Xbox 360), il nuovo episodio abbraccerà una natura completamente votata alla competizione, con squadre da tre utenti (i cosiddetti "corridori") che dovranno esplorare alcune mappe ambientate in una colonia perduta su Tau Ceti IV in cerca di bottino, ma con una regola ben precisa: in caso di fallimento della cosiddetta "estrazione", tutte le armi e l'equipaggiamento ottenuti andranno perduti per sempre.