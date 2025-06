State of Play apre l'estate dei videogiochi: ufficiale l'evento PlayStation

Non ci sono dettagli concreti sui titoli che compariranno durante la conferenza, con Sony che si è limitata a confermare la presenza di "una serie di grandi titoli da creatori di tutto il mondo": è lecito credere che lo studio Sucker Punch Productions possa mostrare una nuova sequenza di gioco dedicata a Ghost of Yotei, certamente l'esclusiva PlayStation più attesa del 2025 insieme all'ormai imminente Death Stranding 2: On the Beach, ma non è da escludere la presenza di altri team della scuderia di Sony.