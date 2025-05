Videogiochi: oltre 60 protagonisti per Summer Game Fest 2025, spazio anche a Nintendo

Per il resto, Nintendo e Sony non hanno ancora confermato gli eventi dedicati al futuro di PlayStation e Switch 2, quindi non è da sottovalutare l'ipotesi di rivedere Ghost of Yotei e Metroid Prime 4: Beyond proprio durante il Summer Game Fest 2025. Keighley, in ogni caso, promette di presentare parte degli altri protagonisti prima della conferenza, con un trailer che fornirà ulteriori anticipazioni su alcuni dei videogiochi che scopriremo durante la serata.