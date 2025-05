Nintendo dà la carica: un nuovo Direct per accompagnare il lancio di Switch 2

Se al debutto del 5 giugno Nintendo Switch 2 arriverà con il "solo" Mario Kart World a guidare la line-up di lancio (comunque ricca di aggiornamenti di videogiochi già esistenti su Switch e produzioni di terze parti), nelle settimane successive sarà il turno dell'attesissimo Donkey Kong Bananza (17 luglio) e dell'interessante Drag X Drive (estate). Non è da escludere che Nintendo voglia sfruttare il nuovo Direct per annunciare la data di lancio finale di alcune esclusive attesissime, come Leggende Pokémon Z-A e Metroid Prime 4: Beyond, e per svelare qualche sorpresa per chiudere col botto il primo anno di vita della sua console.