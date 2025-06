James Bond si dà ai videogiochi con 007 First Light

L'evento IOI Showcase si terrà il 6 giugno in occasione del Summer Game Fest 2025 di Los Angeles, con l'azienda danese che trasmetterà la presentazione in streaming per mostrare tutti i giochi del suo catalogo di sviluppo e produzione, incluso l'atteso MindsEye, gioco d'azione dalle tinte thriller creato da Build a Rocket Boy che ricorda titoli come Mafia e Grand Theft Auto (non a caso, lo studio è stato fondato da Leslie Benzies, precedentemente responsabile di GTA).