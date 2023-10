Cypher 007, un agente segreto a portata di smartphone

Controllerete una versione dell'agente segreto britannico coerente con l’immaginario dei film più recenti. Braccato e quasi solo, ma sempre distinto e letale, James Bond è vittima del malefico piano del cattivo di turno ma deve riuscire a risollevarsi e trovare una via d’uscita, in uno dei giochi per il vostro smartphone dedicati allo spionaggio più divertenti provati di recente.

Cypher 007 si presenta con una visuale isometrica, un po’ vecchio stile ma molto pulita e precisa che si presta benissimo al sistema di controllo touch. Purtroppo non si può ruotare la telecamera, ma in generale non è una gran problema: "perdersi" l’eroe dietro i muri sarà molto difficile. In ogni missioni dovrete muovervi nel modo più furtivo possibile, cercando di evitare i nemici o coglierli alle spalle di sorpresa: potrete nascondervi dietro a tavoli, sedie e altri ostacoli inginocchiandovi. Vedrete sempre l’arco visivo dei nemici e delle telecamere, ma essenzialmente l’obiettivo del gioco è passare il più inosservati possibile.

Se vi "beccano", c’è sempre la possibilità di stenderli con qualche pugno ben assestato o con la fedele PPK silenziata. Tuttavia, Cypher non è uno sparatutto: avrete pochissimi colpi e, in generale, se farete scattare gli allarmi vi troverete di fronte a un numero soverchiante di nemici pronti a convergere su di voi. Non che il "game over" sia un grosso problema: in caso di morte, ricomincerete dall’ultimo salvataggio (in ogni livello ce ne sono tre o quattro, ben distribuiti) con i nemici già eliminati che non ritornano in vita, gli oggetti recuperati finora già nel vostro inventario e le armi di nuovo cariche al massimo – una bella comodità.

Al termine del livello, riceverete punti in base agli atterramenti furtivi, a quanto poco vi siete fatti rilevare e ai documenti segreti recuperati: è molto importante ottenere un punteggio il più alto possibile, perché è più facile sbloccare i miglioramenti per armi e gadget assortiti, che vi renderanno più facile la vita nei livelli successivi. Ogni livello dura intorno ai dieci minuti ma il salvataggio non resiste all’uscita dal gioco: dovrete completare la missione o rifarla da capo, anche se si tratta nuovamente di un "problema minore" considerando che le missioni, anche quelle più complesse, si finiscono in meno di un quarto d’ora.

Cypher 007 è disponibile su Apple Arcade, l’abbonamento "all you can play" della Mela Morsicata, dove il gioco è presente in esclusiva. Lo troverete solo qui, anche se si vocifera di una futura versione PC e console. Noi l'abbiamo provato su iPhone 14 usando i controlli touch, e un plauso va fatto al sistema ideato dagli sviluppatori, che riesce a gestire il movimento e le diverse abilità di 007 particolarmente bene. Da uno a Sean Connery, qua siamo tranquillamente dalle parti di un ottimo Daniel Craig.